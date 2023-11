Bruno Caboclo domina all’esordio in EuroLega e “festeggia” complimentandosi con una bellissima wrestler di origini balcaniche

Ieri sera Bruno Caboclo ha fatto il suo esordio in EuroLega dopo i diversi problemi che sono venuto fuori in questi mesi con la Reyer Venezia.

I veneti l’avevano messo sotto contratto ma non hanno potuto usufruire del suo talento perché, dopo il Mondiale, il brasiliano pensava e sperava di poter tornare in NBA. Così non è stato e, grazie all’intervento della FIBA, è riuscito a uscire dal contratto con gli italiani per poi trasferirsi immediatamente al Partizan Belgrado.

Nella prima gara della sua carriera nella massima competizione continentale per club ha messo a segno 19 punti nella sconfitta in casa del Bayern Monaco di Pablo Laso che piano piano sta ingranando dopo un inizio di stagione in salita. Il brasiliano ha aggiunto anche 2 rimbalzi e 2 stoppate alla sua performance.

Dopo il match, verso le 3 del mattino, ha repostato sì i risultati della sua performance su X ma prima ancora ha repostato delle foto di una wrestler della WWE di origini balcaniche con un’emoji che parla da sola “🥵”.

Karmen Petrovic pare essere nata, per quello che abbiamo trovato su internet, in Bosnia-Erzegovina ma tra le bandiere sul suo profilo non c’è quella bosniaca ma solo quelle di Serbia, Croazia e Canada. Aggiungiamo inoltre che il post su X di Bruno Caboclo che vi abbiamo riportato qui sopra è il primo che fa dal 1° settembre, ovvero dalla fine dei Mondiali asiatici disputati con la nazionale verdeoro.

