Kelly Oubre Jr. dei Philadelphia 76ers è stato investito da un’auto. A causa di ciò perderà un periodo significativo di attività cestistica. Secondo Shams Charania di The Athletic, Oubre ha riportato la rottura di diverse costole, varie contusioni e tagli multipli.

Sources: 76ers G/F Kelly Oubre Jr. sustained broken ribs and an assortment of bruises and cuts to his body after being struck by a car in Philadelphia on Saturday night. Oubre fortunately avoided more serious injuries, but will now miss significant time.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2023