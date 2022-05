Monty Williams è il Coach of the Year NBA 2021-22

L’anno scorso, anche un po’ a sorpresa, la scelta della NBA era ricaduta su Tom Thibodeau. Quest’anno però il premio di Coach of the Year non poteva sfuggire a Monty Williams, che per la seconda volta consecutiva ha portato i Phoenix Suns in Top 2 a Ovest. Nella scorsa stagione i Suns avevano chiuso secondi, quest’anno hanno invece dominato incontrastati: primi, con un record di 64-18, il migliore della loro storia.

Williams è sulla panchina di Phoenix dal 2019: dai Playoff mancati alla sua prima stagione in Arizona, è passato a portare la squadra alle Finals l’anno dopo. Al momento Phoenix è alle Semifinali di Conference, 2-2 contro Dallas, ed è la favorita nella sua Conference per tornare in finale.

Phoenix Suns head coach Monty Williams has won the 2021-22 NBA Coach of the Year award, sources tell @TheAthletic @Stadium. Williams led the franchise to an NBA-best 64-18 record this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 9, 2022