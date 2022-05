Mouhammadou Jaiteh ha vinto l’MVP della stagione di EuroCup

Era già stato inserito, insieme al compagno Milos Teodosic, nel miglior quintetto di EuroCup: Mouhammadou Jaiteh ha fatto il bis, portandosi a casa anche il titolo di MVP stagionale. Il centro francese, arrivato in estate dopo una stagione al Gaziantep, ha segnato 12.8 punti di media aggiungendo 7.5 rimbalzi.

La Virtus Bologna, com’è risaputo, ha raggiunto anche grazie a lui la finale di EuroCup contro il Bursaspor. Ai Playoff, Jaiteh è stato dominante più che in stagione regolare: 20 punti agli ottavi, doppia-doppia da 27 punti e 11 rimbalzi ai quarti e infine 6 punti e 6 rimbalzi in semifinale. La speranza dei tifosi bianconeri è che il francese possa ripetersi anche in finale, magari diventando decisivo per la vittoria della coppa.