Napier, Bortolani, Poythress, Gentile e Amato al campetto: una domenica pomeriggio in Parco Sempione

Con la vittoria di gara-4 contro la Virtus Segafredo Bologna, l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si è laurata campione d’Italia per la 31esima volta nella sua storia. Dopo una stagione di fatiche, vittorie e sconfitte, nel tardo pomeriggio di ieri si sono radunati al campetto in Parco Sempione a Milano alcuni giocatori dell’Olimpia di oggi e di ieri: Shabazz Napier, Giordano Bortolani, Alex Poythress, Alessandro Gentile e Andrea Amato.

Si è trattata della più classica partitella della domenica pomeriggio al campetto, in sneakers e pantaloncini. E alcuni senza maglietta. Non sappiamo il risultato finale ma sappiamo che il “PR” è stato Giordano Bortolani perché è stato lui a lanciare la call to action ai suoi follower social, come potete vedere dallo screen qui di seguito:

Qui di seguito una carrellata di stories che ritrae Shabazz Napier, Giordano Bortolani, Alex Poythress, Alessandro Gentile e Andrea Amato in Parco Sempione:

Sono tutti giocatori di Milano, chi dell’Olimpia e chi dell’Urania, tranne Alessandro Gentile, che nell’ultima stagione ha regalato perle di classe a Scafati. Il ragazzo di Maddaloni però piace particolarmente ai Wildcats e quindi chissà che magari Amaro riesca a convincerlo a tornare in Lombardia…

