Lakers, a che punto siamo con JJ Redick come nuovo coach?

Dopo che Dan Hurley, allenatore della UConn Basketball, ha rifiutato l’offerta dei Los Angeles Lakers, sembra sempre più probabile che il posto vada a JJ Redick.

Redick era in precedenza il favorito per il ruolo di capo allenatore dei Lakers ma, con una veramente inaspettata, è stato riferito che i Purple and Gold erano in realtà alla ricerca di Hurley per sostituirlo dopo l’uscita di scena di Darvin Ham. Los Angeles ha infatti offerto a Hurley un contratto di 6 anni e 70 milioni di dollari per strapparlo agli Huskies.

Come detto, Hurley ha deciso di non lasciare il suo ruolo con gli Huskies in vista di una stagione in cui cercheranno di entrare nella storia con un three-peat. Questo ha costretto i Lakers a tornare alla ricerca, con Borrego e Redick – due candidati a cui erano interessati prima della saga di Hurley – che hanno tutti i favori del pronostico.

Stiamo a vedere se alla fine JJ Redick diventerà il nuovo head coach dei Los Angeles Lakers ma sembra proprio di sì. A breve lo sapremo, sicuramente prima della free agency e forse anche del Draft. Ma questo non è certo.

