Problemi con la giustizia per Alex Caruso, uno che, guardandolo in faccia, non diresti mai potrebbe infrangere qualche legge. Invece la guardia dei Los Angeles Lakers, che sarà free agent in estate, è stata arrestata in Texas nelle scorse ore per possesso di droga, marijuana, più tutti gli accessori relativi ad essa.

Caruso voleva imbarcarsi su un aereo all’Easterwood Airport, ma ai controlli è stato trovato un grinder con all’interno circa 50 grammi di marijuana. Caruso è stato quindi arrestato e rilasciato poco dopo su cauzione. Nell’ultima stagione con i Lakers, il giocatore ha mantenuto 6.4 punti, 2.9 rimbalzi e 2.8 assist di media.