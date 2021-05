Tortona ha la meglio su Ravenna nel match d’esordio dei playoff

VOGHERA – Avanti dal primo all’ultimo quarto, ha fatto suo il round inaugurale dei playoff. La Bertram Tortona comincia sotto una buona stella la terza fase del campionato sconfiggendo la OraSi Ravenna sul pitturato amico con il punteggio di 83-69. Ottimo l’apporto di un Agustin Fabi davvero ispiratissimo e autore di 21 punti, Ravenna ha punti soprattutto con Cinciarini e Givens ma non le è stato sufficiente.

PRIMO QUARTO – Tortona infila sette punti, ma Ravenna resta in scia grazie a Rebec e Givens. De Negri e nuovamente Rebec colpiscono dall’arco e i romagnoli si portano avanti di un’incollatura sull’ 11-10. Venuto sfodera ancora una buona vena nel tiro da tre e però Sanders replica da par suo consentendo ai piemontesi di chiudere avanti per 23-19 i primi dieci minuti di ostilità.

SECONDO QUARTO – Chiumenti e Simioni dimostrano che Ravenna ci crede, Tortona però non è più a corto di convinzione con Cannon e Ambrosin che le consentono di restare avanti per 29-23. Chiumenti sfodera quattro punti consecutivi ripristinando la parità dopo due liberi messi a segno da Oxilia. Mascolo ricecchina per i piemontesi ma Givens fa lo stesso su opposto versante. Un canestro di Ambrosin consente a Tortona di restare avanti di un possesso all’intervallo lungo: 36-34.

TERZO QUARTO – Mascolo colpisce, Simioni risponde, poi una tripla di Fabi fa sopravanzare ancora Tortona. Chiumenti, con un gancio, porta Ravenna sul meno uno e il penultimo quarto è ancora appannaggio dei padroni di casa per 51-48.

ULTIMO QUARTO – Cinciarini tiene Ravenna in scia, Chiumenti realizza il sorpasso, Ramondino si prende un fallo tecnico e Denegri mette a segno l’ulteriore tiro libero. Sanders e due triple di Fabi, però, fanno pendere alla fine la bilancia dalla parte di Tortona con il punteggio di 83-69.

MIGLIORI IN CAMPO

AGUSTIN FABI (BERTRAM TORTONA): triple d’autore a servizio di una Tortona che vuole guardare lontano.

DANIELE CINCIARINI (ORASI RAVENNA): anche questa volta le intuizioni cestistiche non gli mancano ma la freccia, alla fine, termina fuori dal bersaglio.

TABELLINO

BERTRAM TORTONA: Fabi 21, Cannon 15, Ambrosin 11, Tavernelli 8, Mascolo 8, Severini 5, D’Ercole 2, Morgillo 2. N.e: Sackey. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 23 su 25, rimbalzi 38 (Cannon 8), assist 11 (Mascolo 5).

ORASI RAVENNA: Cinciarini 16, Givens 15, Rebec 11, Chiumenti 10 , Simioni 6, Denegri 6, Venuto 3, Oxilia 2, Vavoli. N.e: Maspero, Buscaroli, Guidi. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 15 su 20, rimbalzi 26 (Givens 8), assist 13 (Rebec,Venuto 4)

ARBITRI

Gagno di Treviso, Almerigogna di Trieste e Capurro di Reggio Calabria.