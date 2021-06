NBA – Ben Simmons “scompare” quando conta: i numeri inequivocabili

Dopo l’eliminazione dei Philadelphia 76ers contro gli Atlanta Hawks, una serie di critiche stanno piovendo addosso a Ben Simmons.

L’australiano ha ammesso di aver giocato una gara 7 offensivamente pessima e sembra aver perso la fiducia del suo allenatore, Doc Rivers.

I numeri descrivono al meglio l’impatto offensivo nullo di Simmons nei momenti più delicati della serie contro gli Hawks. Il giocatore dei Sixers ha tirato solamente tre volte (segnando sempre) nei quarti periodi e non si è preso nessun tiro nelle frazioni conclusive delle ultime quattro gare.

Ben Simmons 4th quarter this series:

Incredibile anche la percentuale ai tiri liberi di Simmons in questi playoff: il 34,2% che è il dato peggiore di tutti i tempi fra i giocatori che si sono presentati in lunetta almeno 70 volte.

Lowest FT% in a single playoffs in NBA history (min 70 attempts):

34.2 — Ben Simmons in 2021

37.4 — Shaquille O’Neal in 2006

38.0 — Wilt Chamberlain in 1968

Elite company. pic.twitter.com/s14R8cCSKm

— StatMuse (@statmuse) June 21, 2021