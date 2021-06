Ben Simmons è stato indicato da molti, quasi tutti, come il principale colpevole per l’eliminazione dei Philadelphia 76ers, sconfitti in Gara-7 da Atlanta. Il giocatore ha commentato le proprie pessime prestazioni dopo la sirena, ma questo non ha fermato la corrente di critiche e insulti che sta ricevendo. Perfino il suo allenatore, Doc Rivers, sembra aver perso fiducia in lui. Al termine di Gara-7 infatti a coach Rivers è stato chiesto se Simmons potesse essere la point guard titolare in una squadra da titolo: la sua risposta non è stata di certo confortante.

In questo momento non ho la risposta.

Le parole di Rivers sembrano spingere Simmons lontano da Philadelphia. Già nei mesi scorsi il giocatore, tre volte All Star, era rientrato nei rumors, in particolare per una eventuale trade per James Harden, ma alla fine non se ne è fatto nulla. In questa stagione Simmons ha mantenuto 14.3 punti, 7.2 rimbalzi e 6.9 assist di media, chiudendo secondo nella corsa al Difensore dell’Anno. Nei Playoff però, come già capitato in passato, è quasi evaporato, risultando davvero impalpabile.

Sixers coach Doc Rivers was asked postgame if Ben Simmons can be the point guard on a championship team. “I don’t know the answer to that right now,” Rivers said. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 21, 2021