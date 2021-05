NBA – Boston Celtics, tutti i record di Jayson Tatum in gara 3 contro i Brooklyn Nets

Questa notte Jayson Tatum ha guidato i Boston Celtics alla vittoria 125-119 sui Brooklyn Nets in gara 3 del primo turno playoff. Grazie ai 50 punti della loro stella, i biancoverdi hanno riaperto la serie, ancora condotta dagli avversari per 2-1.

Tatum è diventato il quarto giocatore nella storia dei Celtics a segnare 50 punti in un match di post season, raggiungendo Bob Cousy, Sam Jones, Larry Bird, Ray Allen e John Havlicek in questo club elitario.

Tatum è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre a realizzare in cinquantello nei playoff, alle spalle di Michael Jordan e Rick Barry.

Stanotte per la quarta volta in carriera Tatum ha segnato 50 punti per Boston. Anche Larry Bird ha messo a segno quattro prestazioni del genere ma con più del doppio delle partite.

Inoltre Tatum è diventato uno dei pochi a segnare 50 punti con almeno 5 rimbalzi, 5 assist e 5 triple in una sfida di playoff.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.