Napoli archivia la pratica Pistoia e vola in semifinale playoff oro

PISTOIA – Primo scoglio superato. La Ge.Vi Napoli torna vincitrice anche dalla terza sfida e prima in terra toscana contro la Giorgio Tesi Group Pistoia con il punteggio di 85-74 e mette in cassaforte la qualificazione alle semifinali dei playoff. I partenopei, adesso, per continuare la scalata imperiosa verso la possibile vetta della massima serie cestistica, avranno di fronte la vincitrice tra Ferrara e Treviglio ancora da determinare vista l’affermazione degli estensi per 80-70 sui biancoblù in gara tre. Top scorer della gara, per i partenopei, è stato Burns che si conferma sempre più tessera dorata di un mosaico fin qui già luccicante di per sé. A Pistoia non è invece stata sufficiente la buona propensione al cecchinaggio del terzetto Saccaggi-Wheatle-Fletcher.

PRIMO QUARTO – Napoli estrae subito il vestito più bello con il duo Parks –Zerini che lo proietta avanti di quattro lunghezze con due triple: 6-2. Riismaa, però, dimostra che Pistoia è pienamente in partita. A metà quarto regna l’equilibrio a quota undici, Napoli però preme il pedale dell’acceleratore per merito di Burns, Monaldi ci mette la ciliegina sulla torta e i partenopei chiudono il primo quarto sul 19-16 a favore.

SECONDO QUARTO – Dellarosa prova a prendere per mano Pistoia per condurla alla riscossa ma Uglietti e Burns riportano Napoli a più sei. Uglietti affonda ancora la lama, Wheatle replica schiacciando. Napoli, però, ha molta benzina in corpo e le mani gravide di soluzioni bellicose e lo dimostra con una tripla di Mayo che, unita al gioco da tre di Burns immediatamente successivo, la spinge a più dodici: 41-29. Pistoia prova la reazione con Poletti ma Iannuzzi replica ancora per gli ospiti. Wheatle mette in fondo alla rete due tiri liberi ma all’intervallo lungo sono ancora i campani a dettare legge per 45-37.

TERZO QUARTO – Riismaa tenta di tenere in scia i toscani, Parks, però, risponde subito tenendo Napoli in mare aperto con una tripla. Fletcher, rispondendo con la stessa moneta, e Sims intonano il controcanto pistoiese ma i partenopei tornano sul più undici con Zerini. Carrea vuole un conciliabolo con i suoi per cercare di raddrizzare la rotta. Marini e Monaldi, però, alla ripresa, fanno capire che Napoli continua ad avere una marcia in più. Saccaggi, però, su opposto fronte, dimostra che il finale del copione non è ancora stato scritto. Al penultimo quarto Napoli è avanti per 67-59.

ULTIMO QUARTO – La Ge.Vi si alza ulteriormente in volo con il tandem Marini- Monaldi, Fletcher prova a tenere accesa l’ultima fiammella pistoiese con una tripla ma è un’altra tripla, quella di un Burns in formato splendido splendente, a chiudere il discorso sull’85-74 per i partenopei . Napoli vola in semifinale, Pistoia giunge al capolinea di una stagione comunque dignitosa e di cui può essere soddisfatta.

MIGLIORI IN CAMPO

LORENZO SACCAGGI (GIORGIO TESI GROUP PISTOIA): grande lavoro, intensità dall’alfa all’omega, molta precisione, uno dei valori aggiunti della squadra.

CHRISTIAN BURNS (GE.VI NAPOLI): che fosse un acquisto placcato oro, per la Ge.Vi, lo si sapeva già ampiamente, a lui, però, piace confermarlo e Napoli e gli amanti del basket ringraziano.

TABELLINO

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 16, Wheatle 14, Fletcher 13, Poletti 10, Riismaa 7 , Della Rosa 7, Sims 6, Del Chiaro 1, Querci, Zucca. Coach: Michele Carrea.

Tiri liberi: 12 su 16, rimbalzi 35 (Wheatle 11), assist 12 (Fletcher 3).

GE.VI NAPOLI: Burns 15, Marini 13, Uglietti 13, Zerini 12, Monaldi 12, Parks 10, Iannuzzi 7, Mayo 3, Sandri, Klacar, Grassi. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 9 su 11, rimbalzi 36 (Iannuzzi 6), assist 24 (Marini 7).

ARBITRI

Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Valerio Salustri di Roma e Daniele Calella di Bologna.