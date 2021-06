NBA – Brooklyn Nets, la rivincita di Blake Griffin: “Aspettavo questo momento da due anni”

Blake Griffin è stato uno dei protagonisti della vittoria 107-115 dei Brooklyn Nets in gara 1 delle semifinali a Est contro i Milwaukee Bucks.

Con l’infortunio di James Harden, l’ex Clippers è salito in cattedra con 18 punti e 14 rimbalzi. Una grande prestazione in un match importante che riporta Griffin fra i migliori della NBA, come non accadeva da tempo.

Il diretto interessato ha sottolineato il senso di rivalsa dopo la gara: “Per tanti anni ho percepito tanta negatività intorno a me e forse era giusto così. Sono successe talmente tante cose ma sono grato di aver avuto questa opportunità per dimostrare ancora chi sono”.

Poi Griffin ha parlato dello stop di Harden, commentato anche da Durant e coach Nash.

C’è stato un momento di shock ma abbiamo reagito subito, mantenendo la calma. Ormai siamo abituati alle assenze, quando perdiamo qualcuno cerchiamo di lavorare di squadra e ognuno è riuscito ad avere un grande impatto.

