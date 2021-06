Per James Harden, Gara-1 delle Semifinali di Conference contro i Milwaukee Bucks è durata solo 43”. Dopodiché il Barba è dovuto uscire per un problema muscolare alla coscia destra, la stessa che lo aveva costretto a saltare oltre un mese e 21 partite in stagione regolare. Nelle scorse ore Harden si ha fatto delle lastre, poco fa però i Brooklyn Nets hanno già escluso, con oltre 24 ore di anticipo, che il giocatore possa essere in campo per Gara-2.

I Nets hanno vinto abbastanza agilmente Gara-1, contando sul talento di Durant e Irving e su una straordinaria partita di Blake Griffin: dovranno provare a replicare anche in Gara-2. Brooklyn ha descritto l’infortunio di Harden come un indurimento del muscolo.

Brooklyn Nets Medical Update:

James Harden has been diagnosed with right hamstring tightness. He is listed as Out for Game 2 of the Eastern Conference Semifinals vs. Milwaukee. Further updates will be issued as appropriate.

