NBA – James Harden abbandona Gara-1 dopo appena 43”

È iniziata nel peggiore dei modi Gara-1 per i Brooklyn Nets. Dopo appena 43” dalla palla a due, James Harden ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Qualche minuto più tardi, i Nets hanno annunciato che il Barba non rientrerà nel corso del match.

Come riportato da Malika Andrews, Harden ha lasciato subito il Barclays Center per sottoporsi il prima possibile ad una risonanza magnetica, in modo da capire l’entità del problema. L’infortunio preoccupa particolarmente perché la superstar dei Nets aveva già saltato oltre un mese di stagione regolare proprio per uno stiramento alla coscia destra.

James Harden has left the arena to have imaging done on his right hamstring, a team spokesperson confirms to ESPN.

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 6, 2021