NBA – Charlotte Hornets, il Covid ferma Miles Bridges

Brutta tegola per gli Charlotte Hornets che perdono Miles Bridges.

L’ala è entrata nell’ormai famosi “health and safety protocol” della NBA, il programma utilizzato dalla lega per contrastare il Covid-19. Con tutta probabilità Bridges è entrato a contatto con un soggetto risultato positivo al Coronavirus e per questo motivo dovrà restare lontano dal campo per un periodo dai 10 ai 14 giorni. Il tutto ovviamente nella speranza che lo stesso giocatore non risultati positivi ai test.

Hornets forward Miles Bridges is expected to miss 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bridges is having a strong season, averaging 12.4 points and 6.1 rebounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2021

Un imprevisto che non ci voleva per gli Hornets, attualmente ottavi nella Eastern Conference e in piena corsa per strappare la miglior posizione possibile in vista dei playoff o del play-in.

