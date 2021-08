I Los Angeles Lakers hanno fatto una raffica di mosse in questa offseason che li ha catapultati di nuovo allo status di Contender. Tuttavia, la leggenda dell’NBA Charles Barkley pensa che una squadra abbia avuto un’offseason NBA migliore di quella dei Lakers: i Chicago Bulls.

Parlando con Waddle & Silvy di ESPN Chicago, Barkley ha espresso la sua convinzione che i Bulls siano ora più che in grado di raggiungere i playoff con le loro recenti aggiunte al roster.

“Sarò totalmente scioccato se non faranno i playoff. E non sto solo dicendo questo… penso che sia giusto dire che i Chicago Bulls abbiano avuto la migliore offseason della NBA”, ha spiegato l’icona del basket a Nick Friedell di ESPN.

I Bulls hanno acquisito DeMar DeRozan tramite sign and trade in free agency, acquisendo anche ex giocatori dei Lakers come Lonzo Ball e Kyle Kuzma. Sebbene possano aver pagato molto per portare i tre a Windy City, Charles Barkley ha ragione sul fatto che la squadra è migliorata in modo significativo in vista della stagione 2021-2022. Chissà se magari i Bulls saranno proprio la sorpresa della prossima annata.

Di certo Charles Barkley non può non credere che i Lakers non si siano rafforzati dopo questa offseason NBA. Che poi non siano stati i migliori di tutti, possiamo discuterne, ma ora sono molto più competitivi della passata stagione e già l’anno scorso lo erano.

