La superstar dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha vinto il premio di MVP della stagione regolare 2020-2021. Meritatamente. Tuttavia, se fai questa domanda alla leggenda dell’NBA Oscar Robertson crede che un altro giocatore lo meritasse di più: la nuova guardia dei Los Angeles Lakers, Russell Westbrook.

Secondo Oscar Robertson è difficile credere che un giocatore che ha chiuso con una tripla doppia di media non abbia vinto l’MVP, figuriamoci non finire nemmeno come finalista per il più alto premio individuale nella NBA. La nuova stella dei Lakers è arrivata 11° nelle votazioni, ottenendo solo un terzo posto per cinque punti. Jokic, Joel Embiid e Steph Curry completano la Top 3 per il premio di MVP.

“Westbrook e quest’anno ha chiuso con una tripla doppia di media. Nessuno se ne è nemmeno accorto, non pensavano che fosse una cosa così anormale. Penso che sia totalmente ingiusto. Credo che avrebbe dovuto vincere di nuovo l’MVP. Se ha di nuovo chiuso con una tripla doppia di media e non ha vinto l’MVP, allora perché continuiamo a considerare le statistiche?”.

Russell Westbrook ha terminato la sua annata con i Washington Wizars con una media di 22,2 punti, 11,5 rimbalzi e 11,7 assist nel 2020-2021. È stato un grande motivo per cui la squadra ha raggiunto i playoff, anche se non erano all’altezza dei Philadelphia 76ers. Infatti sono usciti senza nemmeno troppo competere al primo turno.

Onestamente il discorso di Oscar Robertson fila: Russell Westbrook ha fatto una cosa che forse mai nessuno riuscirà a ripetere in NBA e perciò, sulla carta, avrebbe meritato di vincere di nuovo l’MVP. Però sappiamo che nella corsa a questo titolo ci sono delle regole non scritte. Anche Giannis Antetokounmpo, per esempio, ha messo in piedi numeri paragonabili a quelli dei due anni da MVP per la terza stagione di fila sarebbe stato troppo…

