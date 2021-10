La superstar NBA dei Golden State Warriors, Steph Curry, non sta lasciando che gli anni abbiano la meglio su di lui poiché il due volte MVP si sta avvicinando al folle record di Michael Jordan. Dopo un’altra incredibile prestazione realizzata questa notte, il 33enne continua a cementare la sua eredità come uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato in campionato con un’impresa che non molti giocatori hanno fatto.

Contro i Los Angeles Clippers nella loro prima partita casalinga in questa stagione, il due volte MVP ha segnato la bellezza di 45 punti e catturato 10 rimbalzi in un’impressionante vittoria per 115 a 113. In tal modo, secondo ESPN Stats & Info, Steph ora si è il giocatore con il terzo maggior numero di partite NBA da 45 punti per un giocatore di età pari o superiore a 33 anni, con un totale di sei. Ora Curry insegue l’ex icona degli Warriors, Bernard King, che è a quota 8, e la leggenda NBA dei Chicago Bulls, che ha un enorme bottino di 11.

Stephen Curry ha chiuso con 45 punti e 10 rimbalzi nella vittoria degli Warriors per 115 a 113 sui Clippers giovedì. Curry ora ha il terzo miglior risultato di partite da 45 punti (6) per un giocatore di 33 anni o più, dietro a Michael Jordan (11) e Bernard King (8).

