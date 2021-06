Damian Lillard ha vinto il premio di Twyman-Stokes Teammate of the Year. Il fenomeno di Portland è stato eletto come “miglior compagno di squadra della stagione”.

Il riconoscimento viene assegnato sulla base dei voti dei vari giocatori NBA, chiamati a giudicare quale collega sia stato più bravo a mettersi al servizio della squadra sul parquet, aggiungendo leadership e dedizione alla causa.

.@Dame_Lillard has been selected as the winner of the @NBA‘s 2020-21 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award! Well deserved, Dame. ❤️ pic.twitter.com/9QzwY26Pc1

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 3, 2021