NBA – Le statistiche parlano chiaro: Luka Doncic è l’attacco dei Dallas Mavericks

Luka Doncic sta giocando dei playoff strepitosi, con cifre addirittura superiori a quelle di Michael Jordan. Fra le tante statistiche pazzesche fatte registrare dallo sloveno, però, ce n’è una veramente incredibile.

In gara 5 contri i Los Angeles Clippers, Doncic ha trascinato i Dallas Mavericks alla vittoria 105-100 con 42 punti e 12 assist. In totale lo sloveno è stato protagonista, segnando o facendo segnare un compagno, di 31 dei 37 canestri dal campo realizzati dai Mavs.

in what might be one of the more absurd statistical individual playoff performances in a while, Luka Doncic just scored or assisted 31 of Dallas’ 37 total field goals made in a 105-100 win.

here they are, in order from start-to-finish: pic.twitter.com/7Y9kmhi2fM

— Rob Perez (@WorldWideWob) June 3, 2021