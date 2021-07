Gara 2 delle Finals NBA appartiene ai Phoenix Suns poiché hanno vinto la partita 118 a 108 nonostante una furiosa prestazione del fenomeno dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. Devin Booker e Chris Paul sono stati fantastici ancora una volta, nonostante Giannis Antetokounmpo fosse on fire con i suoi 42 punti nella sconfitta dei Milwaukee Bucks. Devin Booker ha raggiunto un particolare traguardo che Kobe Bryant, LeBron James e Stephen Curry non avevano mai toccato.

Secondo StatMuse, Booker è l’unico giocatore oltre a Jason Terry negli ultimi due decenni a tirare almeno 25 tiri con zero liberi.

La guardia dei Suns non ha davvero toccato la linea del tiro libero nonostante abbia effettuato 25 tentativi in gara 2 e i Suns come squadra hanno avuto solo 14 liberi dopo averne tirati 26 in gara 1. Numeri molto bassi, considerando il tipo di gioco dei Phoenix Suns.

LEGGI ANCHE: Tre positivi al Covid-19 nel Select Team USA, due lasciano per infortunio