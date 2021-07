LeBron James è incredibilmente a casa davanti al divano e non alle NBA Finals mentre è lì suo fratello Chris Paul. L’ala dei Los Angeles Lakers ha giocato in tutte le serie di Finals tranne una nel precedente decennio NBA. Ma ora King James è proprio come tutti quanti noi a guardare Chris Paul e i Phoenix Suns che cercano di vincere il primo titolo della loro storia.

La star dei Lakers sta evidentemente contando le vittorie di CP3 poiché ha seguito un tema familiare nelle sue reazioni ai game 1 e 2.

2 down, 2 to go @CP3 — LeBron James (@KingJames) July 9, 2021