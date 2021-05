NBA – È fatta: Luca Vildoza passa dal Baskonia ai New York Knicks

Accordo raggiunto fra Luca Vildoza, New York Knicks e Baskonia, come preannunciato nei giorni scorsi.

Il club spagnolo ha comunicato ufficialmente la rescissione immediata del contratto con il playmaker argentino che nei prossimi giorni volerà negli Stati Uniti. Ad attenderlo un contratto quadriennale da 13,6 milioni di dollari complessivi, anche se l’accordo sarà garantito solamente fino al termine di questa stagione.

Luca Vildoza, one of the top playmaking guards in Europe, has agreed-in-principle to a four-year, $13.6M deal with the New York Knicks, his agent Alex Saratsis of Octagon Sports told ESPN. Story: https://t.co/CIZjnKElKm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2021