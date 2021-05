Brindisi lotta per 35′, ma Sassari è più lucida ed espugna il PalaPentassuglia

HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI= 90-97

(28-22; 14-22; 23-31; 23-32)

Il Banco di Sardegna Sassari sbanca il PalaPentassuglia di Brindisi e si riavvicina al secondo posto Dopo tre quarti di equilibrio, il Banco di Sardegna Sassari riesce a trovare maggiore fiducia e ludicità, recuperando tanti palloni e colpendo la difesa brindisina soprattutto in contropiede. Per i sardi ottime prestazioni di Burnell, che chiude con 20 punti e 8/11 dal campo, e Kruslin, per lui 21 punti con 5/6 dall’arco. Per Brindisi, sono Harrison e Perkins gli ultimi ad arrendersi, e chiudono rispettivamente con 22 e 21 punti.

L’Happy Casa parte meglio e costruisce un parziale di 8 a 0 con due triple consecutive nei primi 2′. La reazione di Sassari arriva con Burnell e Bilan, ma sono ancora i pugliesi a trovare maggiore ritmo con Thompson e Bostic, portandosi avanti sul 17-6 al 5′. Nella seconda metà di quarto la Dinamo trova maggiore fiducia con i canestri di Kruslin e Gentile, ma l’ottimo inizio di gara di Willis e Perkins protegge il vantaggio brindisino sul 28-22 di fine quarto.

Ad inizio secondo quarto Sassari alza notevolmente l’intensità in entrambe le metà di campo: Katic e Kruslin portano il Banco di Sardegna addirittura sul +1 dopo un parziale di a 12 a 5. Un Burnell in grande spolvero (autore anche di una grande schiacciata su Perkins) e Bilan alimentano ancora il vantaggio sardo sul +5, ma nel finale di quarto Harrison e Zanelli chiudono il primo tempo sul 44-44.

Al rientro dagli spogliatoi la partita resta equilibrata: Harrison e Bostic provano a suonare la carica per Brindisi, ma ancora uno straordinario Burnell affiancato da Bilan riportano la Dinamo sul +2 al 5′. Continua il botta e risposta tra le due squadre: Harrison e Bostic colpiscono dalla lunga distanza, ma i canestri del solito Burnell e di Bendzius chiudono la terza frazione sul 67-65.

L’ultimo quarto continua sull’onda dell’equilibrio: Sassari sembra avere maggiore lucidità e riesce a trovare la via del canestro con facilità con i soliti Burnell e Kruslin, portandosi addirittura in doppia cifra di vantaggio dopo un parziale di 9 a 0. L’Happy Casa non riesce a sbloccarsi, ma anzi continua a subire i sardi, che colpiscono ancora dalla lunga distanza con tre triple di uno scatenato Kruslin (5/6 da 3). Harrison e Perkins provano a limitare i danni riavvicinando il punteggio sul -7. La gara si conclude con il punteggio di 90 a 97 a favore del Banco di Sardegna Sassari.

HAPPY CASA BRINDISI

Thompson 7, Willis 10, Harrison 22, Perkins 21, Zanelli 2, Udom 6, Bell 6, Visconti 0, Bostic 16, Danese n.e., Vitucci n.e., Guido n.e.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Spissu 3, Bendzius 15, Burnell 20, Gentile 9, Kruslin 22, Bilan 17, Happ 6, Treier 0, Katic 5 Chessa n.e., Gandini n.e., Re n.e.