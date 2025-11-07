NBA Europe, le conferme ufficiali: Roma e Milano ci saranno

Il progetto NBA Europe diventa sempre più concreto. E adesso le fonti ufficiali confermano la prima lista della squadre che prenderanno parte al nuovo torneo in partenza nel 2027.

Ci saranno due franchigie in Italia: una a Roma e una a Milano. Lo ha confermato nelle scorse ore George Aivazoglou, general manager di NBA Europe, intervenuto Football Business Forum dell’Università Bocconi.

Queste le sue parole innanzitutto su Milano, dove il nuovo team dovrebbe nascere dalla collaborazione fra Olimpia, Inter e Milan.

Di sicuro vogliamo una squadra a Milano, il brand di questa città è fra i più importanti al mondo. Qui ci sono due squadre di calcio molto importanti e una grande società di basket perciò non sarebbe possibile escludere Milano dalla nostra nuova lega. Ci sono molti discorsi intavolati con l’ecosistema già esistente in città per creare la nuova franchigia e trovare l’arena adatta.

Poi Aivazoglou ha confermato quale sarà la natura dei team che nasceranno.

Non mi sbilancio sulle conversazioni attualmente in corso ma posso dire che le squadre saranno di tre categorie: innanzitutto stiamo parlando con alcuni club esistenti, poi con formazioni calcistiche che hanno brand forti e fan base numerosa ma al momento non comprendono il basket e poi altre realtà in cui partiremo da zero. I colloqui più interessanti riguardo Milano e l’Italia rientrano nella seconda categoria.

Successivamente è il turno di Roma.

Negli ultimi anni non c’è stata una squadra di vertice ma la città ha una storia. A Roma c’è una grande base di tifosi, potremo rivitalizzare qualche squadre storica o crearne una nuova.

Ci saranno 16 squadre a stagione: 12 fisse e quattro che cambieranno di anno in anno. E per la prima volta una fonte ufficiale della NBA nomina le città che saranno sempre presenti nella nuova lega.