La star dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, sta provando ad affermarsi come uno dei più importanti interpreti dei playoff NBA… una partita di post season alla volta. Questa notte in gara-2 della loro serie playoff NBA contro i Miami Heat, Giannis Antetokounmpo ha mostrato quanto sia inarrestabile dopo aver registrato 31 punti, 13 rimbalzi e 6 assist in soli 31 minuti di gioco. La sua brillante prestazione ha spinto i Bucks a una sorprendente vittoria di 34 punti, che permette loro di prendere un vantaggio di 2 a 0 nella competizione.

Secondo ESPN Stats & Info, Giannis è alla sua quinta partita di post season con almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist mentre gioca meno di 35 minuti. Nessun altro giocatore ha fatto un’impresa simile poiché LeBron James è l’unico altro giocatore ad averlo fatto più volte, anche se raggiunge il minimo indispensabile di “multiplo” con due.

Giannis Antetokounmpo recorded his 5th career playoff game with 30 points, 10 rebounds and five assists in 35 minutes or less. The only other player with more than one such game all-time is LeBron James (2 games) h/t @EliasSports pic.twitter.com/Ty6rQXLLh2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2021