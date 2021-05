Damian Lillard dei Portland Trail Blazers è esploso nella prima metà di gara-2 dei playoff NBA contro i Denver Nuggets segnando 8 triple. Con la franchigia del Colorado che ha preso il largo abbastanza in fretta, Dame ha acceso i suoi motori ed è impazzito nel tentativo di aiutare a mantenere la sua squadra in partita. Il trentenne Damian Lillard ha dominato nei primi 24 minuti, realizzando un totale di 8 triple nella solo prima metà di sfida, pareggiando il precedente record negli NBA playoff, che non appartiene a Steph Curry, stranamente, ma a Vince Carter.

DAME TIES THE #NBAPLAYOFFS RECORD WITH 8 THREES IN A HALF! 📺: TNT pic.twitter.com/7lNELFsJp9 — NBA (@NBA) May 25, 2021

Questo primo tempo irreale del fenomeno dei Portland Trail Blazers non è bastato perché poi la franchigia dell’Oregon si è dovuta arrendere perdendo 128 a 109 contro i Denver Nuggets. C’è da dire che nemmeno il fenomeno serbo Nikola Jokic si è tirato indietro e ha fatto vedere di essere l’MVP della regular season chiudendo questo match con 38 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

Dame alla fine ha terminato la sua prestazione con una doppia doppia da 42 punti e 10 assist, non tantissimo considerando il primo tempo ma in generazione una partita a dir poco strabiliante. Ora le due squadre sono sull’1 a 1 e andranno a giocare gara-3 e gara-4 a Portland già questa settimana.

LEGGI ANCHE: LeBron graziato dai protocolli anti-Covid? La risposta della NBA

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.