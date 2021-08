NBA – Golden State, non solo Curry: in arrivo due free agent low cost

Altri due colpi in entrata per i Golden State Warriors che puntellano il roster dopo il rinnovo di Stephen Curry a cifre faraoniche.

Arriveranno a Golden State anche Nemanja Bjelica e Otto Porter Jr, entrambi free agent che hanno firmato accordi annuali al minimo salariale.

Free agent forward Otto Porter Jr. has reached an agreement with the Golden State Warriors, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021