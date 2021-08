NBA – DeMar DeRozan ai Chicago Bulls, i San Antonio Spurs ricevono due giocatori e scelte

Appena conclusa una trade fra Chicago Bulls e San Antonio Spurs.

I Bulls, dopo essersi assicurati Lonzo Ball, inseriscono un altro tassello importante con l’ingaggio di DeMar DeRozan. Per ottenerlo Chicago ha imbastito una sign and trade con San Antonio.

The Bulls are sending the Spurs Thad Young, Al-Farouq Aminu and picks in the deal, source tells ESPN.

DeRozan ha rinnovato con gli Spurs firmando un triennale da 85 milioni di dollari ed è stato immediatamente girato a Chicago. Gli Spurs ricevono in cambio Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu e alcune scelte: una del secondo turno del prossimo Draft e due del 2025 (una al primo giro e una al secondo). Sia il contratto di Young (14 milioni) sia quello di Aminu (10) andranno in scadenza al termine della prossima stagione.

Full Bulls-Spurs sign-and-trade for DeMar DeRozan on a three-year, $85M deal includes Young, Aminu, the 2025 first-round pick and the 2022 and 2025 seconds to San Antonio.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021