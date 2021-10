Tra gli assenti dalle prime due partite di preseason dei Los Angeles Lakers, entrambe perse, c’era anche Trevor Ariza. Il veterano, arrivato in estate in free agency, non aveva dato forfait per stare a riposo, ma per un infortunio alla caviglia destra che ora l’ha costretto a operarsi. Secondo quando annunciato dai Lakers, Ariza sarà rivalutato tra otto settimane, quindi praticamente due mesi.

From Lakers press release: “Trevor Ariza had an arthroscopic debridement procedure performed on his right ankle today. He is expected to make a full and complete recovery. Team doctors will reevaluate Ariza in approximately 8 weeks, and an update will be provided at that time.”

