Mancano meno di due settimane all’inizio della stagione regolare NBA 2021-22, ma una cessione di Ben Simmons non sembra imminente. Negli ultimi giorni la diatriba tra l’australiano e i Philadelphia 76ers si è arricchita di nuovi elementi, mentre i Sixers nel frattempo ascoltano le offerte di alcune squadre. Sarebbero sei le franchigie interessate a Simmons al momento: Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Toronto Raptors, San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto dei Pacers, che quindi starebbero discutendo possibili scenari con i Sixers. In particolare Philadelphia, la cui richiesta rimane alta per un giocatore che è stato tre volte All Star su quattro anni in NBA, sarebbe intrigata da due giocatori.

Il primo è Caris LeVert, arrivato a Indiana meno di un anno fa da Brooklyn e che ha vissuto dei mesi travagliati a causa di un tumore fortunatamente superato. Al momento LeVert, 20.2 punti, 4.6 rimbalzi e 5.2 assist di media la scorsa stagione, è ai box per una frattura da stress alla schiena e non si sa quando potrà rientrare precisamente.

Il secondo giocatore sarebbe invece Malcolm Brogdon, ex Rookie of the Year, uno dei leader dei Pacers, capace di mantenere 21.2 punti, 5.3 rimbalzi e 5.9 assist di media. Secondo Jordan Schultz di ESPN, potrebbero rientrare nello scambio anche eventuali scelte future al Draft di Indiana, che le possiede ancora tutte.

In addition to Caris LeVert, sources say the #Sixers have also inquired about Malcolm Brodgon – citing his high-level two-way game and capacity to play both guard positions as a plus alongside Joel Embiid. One more note: The #Pacers control all of their draft picks as well.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) October 6, 2021