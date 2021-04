NBA – I Milwaukee Bucks offrono il vaccino ai loro tifosi

I Milwaukee Bucks offrono il vaccino anti Covid-19 a tutti i loro tifosi. La franchigia, in collaborazione con il locale dipartimento sanitario, allestirà un hub vaccinale temporaneo in occasione della partita di domenica contro i Brooklyn Nets.

Tutti i presenti al Fiserv Forum potranno ricevere la prima dose del vaccino Pfizer e contestualmente prenotare l’appuntamento per la seconda. Il punto vaccinazioni sarà attivo dalle 13 di domenica fino al termine della gara, che inizierà alle 14:30.

Le operazioni, si legge in un comunicato stampa, dovrebbero durare 20-30 minuti per ogni persona vaccinata. La seconda dose, invece, verrà inoculata in una location indicata dal dipartimento sanitario in un secondo momento.

“Incoraggiamo fortemente chiunque a vaccinarsi – ha dichiarato il presidente dei Bucks, Peter Feigin – e siamo felici di instaurare questa partnership per rendere la cosa ancora più agevole per i nostri tifosi. Questo è il momento decisivo per compiere i passi necessari a tornare alla vita normale, impegniamoci tutti affinché accada”.

