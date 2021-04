Efes spreca malamente il primo match point, grande rimonta e vittoria finale per il Real: ora la serie è sul 2-1 per i turchi

Real Madrid – Anadolu Efes Istanbul 80-76

(15-15; 13-23; 20-20; 32-18)

Mani piuttosto fredde in avvio di gara sul 5-0 dopo i primi 4 minuti: il Real prova a sfondare dentro l’area con Garuba con poco esito, mentre le soluzioni da fuori degli uomini di Ataman non hanno inizialmente gli effetti sperati; Sanli e Micic accendono le micce solo a metà frazione e la gara sembra finalmente aprirsi. I blancos tengono la testa avanti con le giocate di Llull, ma concedono troppi spazi a rimbalzo offensivo ad un Efes molto impreciso, che trova con Beaubois la tripla del 15 pari per chiudere il primo quarto. Il francese diventa immediatamente il fulcro offensivo dei turchi, che scappano sul 17-27 con le sue triple; gli uomini di Laso accennano una reazione attaccando a testa bassa con Causeur, ma gli ospiti preservano il vantaggio in sicurezza con le bombe di Micic fino all’intervallo (28-38).

Alla ripresa delle ostilità, Micic si conferma un rebus per la difesa del Real, infilando canestri su canestri per mantenere il vantaggio in sicurezza; i padroni di casa, dal canto loro, provano ad avvicinarsi con Carroll da fuori e l’asse Tyus-Garuba vicino al ferro, ma nessun break è sufficientemente incisivo per minare il gioco fluido degli uomini di Ataman. Infatti, prima dell’ultimo quarto, l’Efes ha ancora saldamente la gara in mano sul 48-58. Llull prova a rimettere in piedi la gara da solo nelle fila madrilene, ma Micic risponde per le rime affettando la difesa con punti e assist per i compagni: tuttavia gli isolamenti del serbo cominciano a diventare controproducenti nell’offensiva turca negli ultimi 5′ e il Real acquisisce fiducia possesso dopo possesso. Incredibilmente i blancos ribaltano il conto infilando un 14-0 a suon di triple che a un minuto dalla fine valgono il 78-76 sul tabellone: l’ennesima persa dell’Efes vale il canestro di Garuba, che fissa il risultato sul 80-76 e rimanda la qualificazione dei turchi alle Final Four.

REAL: Llull 20, Abalde 11, Garuba 10

EFES: Micic 29, Beaubois 18

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014