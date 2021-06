“Space Jam: A New Legacy” uscirà nelle sale cinematografiche americane il 16 luglio e non sarà soltanto l’attesissimo sequel della pellicola del 1996. Sarà anche una parte importante della collaborazione ormai quasi ventennale tra LeBron James e Nike. La stella dei Lakers, protagonista del film, indosserà in Space Jam le sue nuove scarpe: le LeBron19.

Lo stesso giocatore le ha presentate sui suoi social, per l’occasione nella versione con i colori di Space Jam: giallo, arancione, blu e viola. LeBron James indosserà le signature shoes nel film, per affrontare la Goons Squad al fianco dei Looney Tunes. Verranno messe in vendita a luglio con un prezzo di 200 dollari negli USA e sarà la prima volta che una scarpa debutterà ufficialmente all’interno di un film come strategia promozionale.

Solo una parte della collaborazione tra Nike e Space Jam. È stata infatti presentata l’intera collezione di abbigliamento dedicata al film, comprese le maglie di Tune Squad e Goons Squad.

“Space Jam: A New Legacy” sarà inoltre oggetto di una collezione di Converse, sempre a tema Looney Tunes:

