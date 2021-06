In Gara-3, Danny Green ha giocato solo 4′ a causa di uno stiramento al polpaccio destro. La guardia dei Philadelphia 76ers ha abbandonato subito il campo e oggi si è sottoposto agli esami che hanno appunto evidenziato l’entità dell’infortunio: Green dovrà stare fermo 2-3 settimane.

Una brutta notizia per Philadelphia che perde un titolare sicuramente per tutto il resto della serie contro gli Atlanta Hawks e, eventualmente, probabilmente anche per una parte delle Finali di Conference. Green ha segnato 9.5 punti di media in questa stagione finora, nelle prime 2 partite della serie aveva tirato 4/13 dal campo per 3.0 punti di media.

76ers starting SG Danny Green is expected to miss two-to-three weeks with a right calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2021

