NBA – Brutto infortunio per Donovan Mitchell ma lui dice di stare bene

La star NBA degli Utah Jazz, Donovan Mitchell, ha avuto un momento terrificante in gara-3 della loro serie di playoff contro i Los Angeles Clippers quando un atterraggio a metà del quarto periodo ha portato a un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo.

L’infortunio si è verificato quando Mitchell è salito per una schiacciata a metà gara. Sfortunatamente, quando è atterrato, era abbastanza chiaro che la sua caviglia destra era infortunata poiché non era in grado di metterla sul pavimento.

Ecco la giocata in questione:

Nella sua conferenza stampa post-partita, tuttavia, Donovan Mitchell ha tranquillizzato le preoccupazioni dei fan dei Jazz per il suo infortunio e ha sottolineato che sta bene e sarà pronto per gara-4 dei loro playoff NBA. C’erano molte preoccupazioni per quanto riguarda l’infortunio di Mitchell poiché è la stessa caviglia che si è slogata alla fine della stagione regolare e gli è costato perdere 16 partite consecutive di stagione regolare e l’apertura nella serie dei playoff dei Jazz con i Memphis Grizzlies.

“È quando atterro. Ho cercato di gestirlo. Non so cos’altro dire, non voglio dire troppo. Sto bene. Sarò pronto per gara-4″, ha detto Donovan Mitchell quando gli è stato chiesto di chiarire il suo infortunio, come riportato da Eric Walden di The Salt Lake Tribune.

