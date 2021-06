NBA – I Brooklyn Nets potrebbero recuperare a breve Spencer Dinwiddie

I Brooklyn Nets sono sopra 2 a 1 contro i Milwaukee Bucks ma sperano in notizie positive sull’infortunato All-Star James Harden, che però non giocherà nemmeno gara-4 ma si spera i recuperare per gara-5. Rumors però dicono che Spencer Dinwiddie dei Brooklyn Nets stia intensificando la sua attività nel tentativo di tornare in campo in NBA prima della fine della stagione. Ecco cosa riporta Kristian Winfield del NY Daily News.

“Dopo più di sei mesi in disparte a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore, Spencer Dinwiddie sta cercando di tornare a giocare se i Brooklyn Nets riusciranno a raggiungere le finali di NBA Eastern Conference. Una fonte vicina alla combo guard dei Nets dice anche che dopo aver trascorso la maggior parte della stagione regolare in riabilitazione a Los Angeles, Dinwiddie ha intenzione di tornare nella squadra prima o poi. Sarà a Brooklyn per supportare la sua squadra”.

Recuperare Dinwiddie sarebbe oro per i Brooklyn Nets, considerando i tantissimi problemi fisici che hanno avuto i Big Three in questa stagione. In pratica loro tre insieme non hanno mai giocato a quest’ennesimo infortunio di James Harden complica ulteriormente le cose. Speriamo possano essere al completo al più presto, con anche Spender Dinwiddie cambiato e pronto a giocare.

