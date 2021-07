Quella tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks è stata una serie molto avvincente e anche corretta. Pochissime le schermaglie in campo nonostante la posta in gioco fosse altissima. Il gesto più bello e più sportivo, una vera e propria lezione, lo ha fatto coach Monty Williams al termine di Gara-6.

L’allenatore dei Suns, appena sconfitti nelle seconde Finals della loro storia, si è recato nello spogliatoio dei Bucks per congratularsi.

Sono venuto solo per congratularmi con voi, come uomo e come coach. Congratulazioni. Sono grato per questa esperienza perché mi avete reso un allenatore migliore e ci avete resi una squadra migliore. Congratulazioni.