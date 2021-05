NBA – Il primo quarto da record dei Milwaukee Bucks in gara 2 contro i Miami Heat

La netta vittoria contro i Miami Heat in gara 2 ha permesso ai Milwaukee Bucks di riscrivere diversi record. In particolare il primo quarto, chiuso sul 46-20, ha fatto registrare numeri straordinari.

Nei primi 12 minuti i Bucks hanno segnato 10 triple, pareggiando il record NBA di ogni tempo riguardo un singolo quarto. Il +26 inoltre, rappresenta il vantaggio più largo dopo un solo periodo nella storia dei playoff.

In totale prima dell’intervallo Milwaukee ha realizzato 15 canestri dall’arco, la seconda miglior prestazione di sempre ai playoff mentre il +27 con cui si è tornati negli spogliatoi è il quarto divario più ampio di sempre in post season.

The Bucks’ 15 three-pointers are the 2nd-most in a 1st half of a playoff game in NBA history. They hold a 27-point halftime lead, which is tied for their 4th-largest in team playoff history pic.twitter.com/AdpWIynYDV

Alla fine i Bucks hanno colpito 22 volte da lontano aggiornando il loro record ai playoff mentre Miami con il -34 conclusivo ha incassato la seconda sconfitta più pesante della sua storia fuori dalla stagione regolare.

The Bucks finished with 22 3-pointers, a new franchise playoff high & handed the Heat their 2nd worst playoff loss in franchise history (-34) pic.twitter.com/2SsvnjwXaU

The Bucks’ 15 three-pointers are the 2nd-most in a 1st half of a playoff game in NBA history. They hold a 27-point halftime lead, which is tied for their 4th-largest in team playoff history

Per quanto riguarda i singoli, oltre alla prova pazzesca di Giannis Antetokounmpo, spiccano i numeri di Jrue Holiday. La point guard dei Bucks è diventato il quinto giocatore nella storia dei Bucks a distribuire 15 assist in una gara di playoff, fermandosi a un solo passaggio vincente dal record di ogni tempo nella storia di Milwaukee nella post season.

Jrue Holiday is the fifth player in Bucks playoff history with a 15-assist game, joining Paul Pressey (3 times), Oscar Robertson (2 times), T.J. Ford and Jay Humphries (once each) h/t @EliasSports.

He is one assist shy of the Bucks playoff high. pic.twitter.com/9pf4E5X7N9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2021