Il supplementare sorride a Treviglio, Frazier stende Ferrara ed è 2-0 BCC

TREVIGLIO – FERRARA 88-86 dts

(13-15; 20-21; 19-14; 18-20; 18-16)

Una gara2 thrilling al PalaFacchetti dove la BCC Treviglio bissa il successo di gara1 vincendo una vera e propria battaglia al supplementare, dopo che nei 40 minuti nessuna delle squadre aveva avuto più di 5 punti di vantaggio. Ferrara gioca bene nel primo tempo, perde smalto nella ripresa ma è brava nel finale a recuperarla con una prodezza di Panni (che per questione di centimetri non vale la vittoria). Poi nel supplementare un superlativo Frazier e Nikolic guidano gli orobici al vantaggio decisivo, con Ferrara che cede. Per la BCC oltre ai due stranieri ottima prestazione di Lupusor, mentre per la Kleb un positivo Bertone e finchè è stato in campo prima di infortunarsi il solito super Aj Pacher. Venerdì è tempo di gara3, Treviglio male che vada si è guadagnata il diritto di gara5 sul proprio campo.

Inizio di match brutto e pieno di errori, BCC che in attacco sbaglia praticamente ogni tiro, mentre per Ferrara una fiammata di Pacher è l’unica cosa da segnalari, con gli emiliani avanti 7-2 dopo 5′ di gioco e conseguente timeout di Zambelli; Nikolic esce bene con la tripla, Pepe impatta a quota 7 ma la gara rimane sporca e piena di errori. Nel finale Lupusor e Baldassare si scambiano un paio di triple, poi Panni dalla lunetta fissa sul 15-13 il primo quarto. BCC che parte benissimo con Lupusor protagonista, 7-0 di parziale per il +5, poi Zambelli prende un tecnico per proteste e Ferrara ne approfitta con Pacher riportandosi sotto 19-22; Ferrara riacquista fiducia, Fantoni da sotto trova il sorpasso, ma poi Frazier risponde con la tripla del controsorpasso per il nuovo +1 Treviglio. Pacher nel pitturato comanda, Ferrara torna avanti di 3 punti ma Pepe da 9 metri impatta nuovamente, poi altro lampo di Ferrara con Baldassarre che allunga sul +5, ma Nikolic all’ultimo tiro appoggia dai 3 metri e si va al riposo con la Kleb avanti 36-33. Baldassarre apre la ripresa, risponde Frazier ma Panni dopo un primo tempo silente si attiva e porta i suoi sul +5 con un canestro dei suoi; Treviglio però è nel match, Frazier e Pepe ritrovano la parità a quota 44, ma la Kleb ancora una volta trova il 5-0 di parziale grazie a Bertone e sul 45-50 Zambelli ferma il gioco per parlarci su. BCC che esce magistralmente dal timeout, Frazier produce un personale 7-0 che ribalta la situazione obbligando Leka al controminuto, poi nell’ultima azione nessuna delle compagini realizza e Treviglio chiude sul 52-50 il terzo quarto. Panni-Bertone aprono con un 5-0 rapidissimo e nuovo vantaggio estense, Treviglio non si scompone e impatta a quota 59 con la tripla in uscita di Pepe, col match tesissimo e combattutissimo. Reati dalla lunetta porta avanti i padroni di casa sul +2, Bertone replica con la stessa moneta e si è nuovamente in parità a 2.30″ dal termine. Dopo oltre un minuto senza canestri è Nikolic con un bellissimo jump dai 5 metri che vale il 65-63 a sbloccare la situazione, con Leka che spende il suo secondo timeout; Ferrara esce ottimamente con un’azione costruita che porta alla tripla di Bertone, ma ancora Nikolic risponde dall’angolo con una tripla che fa esplodere la panchina orobica. Più 2 BCC a 32″, Ferrara rischia di perdere la palla ma Panni con una intelligentissima giocata trova il lay-up che vale la parità a quota 68. Zambelli chiama il timeout a 18″, Bertone commette fallo immediato e Frazier dalla lunetta fa 2/2 , ma ancora Panni trova una clamorosa giocata che vale il pareggio e forza così i supplementari. Super partenza di Frazier, due bombe in un amen, poi Vencato risponde in entrata ma Reati dalla lunetta trova i liberi dell’80-74, ma Ferrara non demorde, Baldassarre appoggia il meno 3 quando mancano esattamente 2′ di gioco; Nikolic in entrata segna il nuovo +5, Fantoni butta via due liberi ma Vencato è bravo a concretizzare il rimbalzo con l’appoggio al tabellone per il 79-82. Frazier si fa stoppare la conclusione, Panni subisce fallo e dalla lunetta segna il meno 1 a 42″ dal termine. Ferrara recupera palla ma Bertone fallisce l’entrata a canestro, poi Reati subisce fallo e Leka prende un tecnico per proteste a 20″ dalla fine; BCC che concretizza tutti e 3 i liberi per l’85-81, Bertone sbaglia la bomba, Nikolic concretizza un solo libero e Zampini dall’altra parte fa 2/2 per l’83-86 a 6″ dalla conclusione. Nikolic ancora dalla lunetta fa 2/2, la tripla finale di Zampini serve solo a fissare il punteggio sull’88-86 con cui Treviglio vince e vola sul 2-0 nella serie.

TREVIGLIO: Sarto, Nikolic 21, Reati 6, Bogliardi 2, Manenti, Ancellotti 5, Frazier 29, Pepe 13, Lupusor 10

FERRARA: Pacher 14, Vencato 12, Basso, Fantoni 11, Dellosto, Baldassarre 13, Ugolini, Zampini 5, Panni 15, Bertone 16, Filoni

