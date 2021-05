Molto nervosismo per Ja Morant durante e dopo la partita di ieri notte contro i New York Knicks. La stella dei Memphis Grizzlies è stata espulsa per doppio tecnico a causa delle furenti proteste nei confronti degli arbitri. I suoi compagni erano dovuto intervenire per trattenerlo e accompagnarlo fuori dal campo.

I problemi tra Morant e gli arbitri della gara sono però proseguiti anche dopo la sirena finale. Il playmaker dei Grizzlies ha twittato dopo la partita: “Mandano minacce e poi vogliono darti i tecnici” con tanto di emoji del pagliaccio. Esternazioni per le quali Morant rischia seriamente una multa da parte della NBA.

send threats then want to give techs lol 😂😅🤡 https://t.co/ZMWUmqPgXY — Ja Morant (@JaMorant) May 4, 2021

