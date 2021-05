In casa Los Angeles Lakers nelle ultime 24 ore sta tenendo banco il tema dei vaccini anti-Covid, dopo che Dennis Schroder è risultato positivo e dovrà stare in quarantena almeno un paio di settimane. È emerso inoltre che il tedesco e LeBron James sono gli unici due giocatori dei Lakers a non essersi vaccinati. Dopo la vittoria di ieri notte contro Denver, propiziata dalla sua stoppata decisiva su Campazzo, Anthony Davis ha parlato della situazione e della sua scelta di vaccinarsi.

AD on players getting vaccinated: “Some guys did, some guys didn’t for their own personal reasons. I decided to for my own personal reasons. … I’m trying to play my part and get 20,000 back in Staples so we can some more cheers in there than we have now.”

— Bill Oram (@billoram) May 4, 2021