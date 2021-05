Napoli sogna Christian Burns per i Playoff, Brescia è disponibile

Iniziano ad intensificarsi i rumors che vorrebbero alcuni giocatori di Serie A “scendere” in A2 per i Playoff. Ieri si era parlato di Brian Sacchetti verso la Scaligera Verona. BresciaOggi aggiunge che anche Christian Burns potrebbe fare un percorso simile: il lungo naturalizzato italiano, ex Milano, sarebbe nel mirino del Napoli Basket per cercare la promozione in massima serie.

Napoli ha chiuso seconda la stagione regolare e attualmente è capolista del proprio girone nella fase ad orologio. I partenopei, che nel corso della stagione hanno vinto anche la Coppa Italia di A2, sono sicuramente tra i favoriti per la promozione. L’eventuale ingaggio di un giocatore come Christian Burns, che un paio di anni fa giocava in Eurolega con Milano, darebbe a Napoli una marcia in più. In questa stagione di Serie A, Burns ha mantenuto 12.5 punti e 6.9 rimbalzi di media.

“Da parte nostra, totale disponibilità” ha commentato Sandro Santoro, dirigente della Pallacanestro Brescia. La squadra lombarda, a una giornata dalla fine del campionato, è sicura della salvezza e non farà i Playoff.

Fonte: Sportando

