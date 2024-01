Ja Morant out per il resto della stagione! BRUTTISSIMO infortunio alla spalla destra

La superstar dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, recentemente rientrato da una sospensione di 25 partite all’inizio della stagione 2023-24, salterà il resto dell’anno a causa di un infortunio alla spalla destra, ha annunciato la squadra nella nottata di lunedì.

Sabato Morant ha subito una sublussazione della spalla destra durante un allenamento. A causa del continuo dolore e dell’instabilità, Morant è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato una lacerazione labirintica della spalla destra.

Da quando è rientrato dalla sospensione per l’inizio della stagione, Morant ha giocato a un livello da All-Star. In 9 partite totali, la guardia dei Grizzlies ha registrato una media di 25,1 punti, 8,1 assist e 5,6 rimbalzi a partita, tirando con il 47,1% dal campo. Si è aggiudicato il titolo di Player of the Week della Western Conference nella 9a settimana della stagione NBA, dal 18 al 24 dicembre.

Ja Morant, 24 anni, si aggiunge ora a una lunga lista di giocatori dei Grizzlies che sono fuori per infortunio. Prima dell’inizio della stagione, il centro titolare Steven Adams ha subito un infortunio al ginocchio destro e l’hanno dichiarato out per tutta l’annata. Brandon Clarke, che ha subito una rottura del tendine d’Achille sinistro nel marzo del 2023, non ha ancora fatto il suo ritorno in campo e spera di rientrare in qualche modo in occasione dell’All-Star Game di febbraio.

