EMOZIONANTE saluto di Towns a Rubio: “Mi hai reso un uomo migliore, GRAZIE!”

Il big man dei Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, ha un bel ricordo di quando giocava al fianco di Ricky Rubio, che ha da poco annunciato il suo ritiro dalla NBA. Dopotutto, Towns ha avuto la possibilità di cogliere la coda del periodo di Rubio nelle Twin Cities, visto che i due hanno giocato insieme a Minnesota per due stagioni, tra il 2015-16 e il 2016-17 e poi nel 2020-21.

“Credo che chiunque abbia avuto la fortuna di giocare con Ricky, probabilmente ha le stesse storie o ricordi che ho io. Quanto sia un grande essere umano, quanto sia un grande professionista”, ha detto Towns del suo ex compagno di squadra ai Timberwolves durante una recente apparizione al Podcast P con Paul George presentato da Wave Sports + Entertainment.

“La mia storia con lui risale a quando sono arrivato in Minnesota, quando sono stato scelto, e la prima persona che mi ha accolto in Minnesota è stato Ricky. Mi ha portato in un ristorante del Minnesota e mi ha mostrato la città. Mi ha portato in giro per la città, mostrandomi i posti che avrei dovuto conoscere e dandomi il benvenuto in Minnesota, facendomi sentire a mio agio. Penso che Ricky si comporti sempre così con tutti i suoi compagni di squadra, facendo sentire tutti a proprio agio, amati e curati. Non parlo di lui come giocatore di pallacanestro, ma come essere umano. Gli sarò sempre grato per avermi reso un uomo migliore”.

