Dopo le numerose polemiche delle ultime 24 ore, dovute al suo infortunio, Taylor Jenkins ha dichiarato che probabilmente Ja Morant non sarà disponibile in Gara-4. La point guard dei Memphis Grizzlies, 38.3 punti di media nelle prime tre partite della serie contro gli Warriors, ha un problema al ginocchio destro.

In Gara-4 i Grizzlies recupereranno Dillon Brooks, squalificato nella partita precedente, ma ovviamente l’eventuale assenza di Morant peserà come un macigno. Golden State è avanti 2-1 nella serie e, se dovesse vincere la prossima gara, potrebbe chiudere la sfida in 5 partite a Memphis.

Grizzlies‘ Ja Morant (right knee) is likely to miss Game 4 vs. Warriors, coach Taylor Jenkins says. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2022