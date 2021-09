NBA, Karl-Anthony Towns attacca i No-Vax

Karl-Anthony Towns ha sofferto la pandemia da Covid-19. Non solo è risultato egli stesso positivo ma ha perso la madre e altre persone care a causa del Coronavirus.

Già in passato si era schierato contro i negazionisti del virus e ora ha attaccato duramente i No-Vax.

Every day I see a new excuse why people ain’t getting the vaccine. Ya starting to get creative with these “reasons” though and it’s actually really funny.

It never matters to people until it happens to them. I hope no one has to deal with what I’ve had to and still continue to deal with.

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) September 15, 2021