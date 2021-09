Isaiah Thomas vicino ad un accordo col CSKA? La reazione del giocatore

Isaiah Thomas è ancora free agent, ormai per la seconda estate consecutiva. Nella scorsa stagione il playmaker, 32 anni, ha giocato solo 3 partite con New Orleans, all’interno di un contratto decadale poi non rinnovato. Thomas nelle ultime ore è stato accostato al CSKA Mosca da diversi media europei, ripresi dall’insider americano Keith Smith che parla addirittura di “accordo vicino”.

I rumors, che avrebbero del clamoroso per il panorama di Eurolega, hanno trovato però la rapida smentita di IT. Il giocatore ha commentato le notizie proprio su Twitter, smentendole categoricamente e affermando di “non avere intenzione di giocare oltreoceano”. Thomas insomma vorrebbe proseguire a cercare una chance in NBA, dove non gioca una stagione “intera” dal 2019-20.

No sir not me!!! I will not be going overseas. Wrong isaiah https://t.co/RAw5diCgbZ — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 15, 2021

Il CSKA Mosca ha di recente ufficializzato la separazione con Mike James e, nelle scorse ore, un post (che però parlava di Will Clyburn) aveva fatto sognare ai tifosi proprio Thomas come suo sostituto.