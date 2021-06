I Portland Trail Blazers sono stati nuovamente eliminati al primo turno dei playoff NBA dopo essere stati eliminati dai Denver Nuggets in sei partite. Damian Lillard, dal canto suo, è andato assolutamente fuori di testa nella serie NBA contro Denver, battendo record dopo record nel tentativo di portare Portland alla vittoria della serie. Ora, il nome di Lillard siederà per sempre accanto alle leggende NBA LeBron James, Oscar Robertson e Jerry West.

Damian Lillard became the 4th player in NBA history with 200 points and 60 assists in a playoff series, joining LeBron James, Jerry West and Oscar Robertson.

Lillard was the only one to accomplish the feat in 6 games. pic.twitter.com/4Y279RCTta

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2021